مليونا مشاهدة لرقص ميريام فارس في تحدي “قومي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصدت ملكة المسرح ميريام فارس أكثر من مليوني مشاهدة لفيديو راقص نشرته على حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام”، خلال أقل من 24 ساعة على مشاركته أمس الأربعاء.

ورقصت فارس على وقع أنغام أغنيتها “قومي” في الفيديو الذي أردفته بتعليق جاء فيه باللغة الانكليزية: “هيا نفعلها”.

يُذكر أن تحدي “قومي” ينتشر بشكل واسع على الـ”سوشيال ميديا” إذ يتداوله أكثر من ثلاثمئة ألف مشترك حول العالم، بعد أربع سنوات على طرح الأغنية.

وكانت فارس احتفلت بعيد ميلادها الـ 39 الذي يُصادف في 3 أيار (مايو) ونشرت مجموعة من الصور التي رصدت أجواء المناسبة وقالب حلوى مميزاً كُتب عليه: “عيد ميلاد سعيد ملكة المسرح”، بالإضافة الى وجود مجسّم صغير لميريام فارس وهي تقرع الطبل.