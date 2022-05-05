تامر حسني يزيح الستار عن برومو فيلمه الجديد.. “بحبك” ترند في مصر والوطن العربي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أزاح النجم المصري تامر حسني الستار عن البرومو الدعائي الرسمي لفيلمه الجديد “بحبك”، كاشفًا عن أولى مشاهد الفيلم على حسابه بموقع “إنستغرام” استعدادًا لطرحه في دور العرض خلال عيد الأضحى المبارك.

وظهر تامر حسني من خلال برومو فيلم “بحبك” في لقطات خطفت الأنفاس، تجمع بين الكوميديا والرومانسية في آن، وهو ما زاد من حماس الجمهور لمشاهدة الفيلم.

كما كشف البرومو عن أغنيتين جديدتين سيتم إصدارهما ضمن أحداث الفيلم، وتأتي الأغنيتين بين الأعمال التي يحضّرها تامر لألبومه المقبل، المقرّر طرحه في صيف 2022

ونال الإعلان الدعائي للفيلم إعجاب الجمهور، وتناقله عدد كبير من المتابعين فتصدّر هاشتاغ “#بحبك” قائمة الترند على “تويتر” في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات ولبنان والمغرب وغيرها من البلدان العربية.

فيلم “بحبك” هو من تأليف وإخراج تامر حسني، في أولى تجاربه في الإخراج السينمائي، ويشاركه في بطولته النجوم هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، ومدحت تيخة، وتدور أحداثه في إطار رومنسي اجتماعي يحمل الطابع الكوميدي.