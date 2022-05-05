شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى وابنه نور يداعبان أحمد بدير بهدية من أسوان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان الشاب نور النبوى، جمهوره ومتابعيه فيديو طريفا جمعه مع والده النجم خالد النبوى، أثناء تواجدهما فى محافظة أسوان، حيث وجها من خلاله رسالة إلى الفنان أحمد بدير، الذى شاركهما بطولة مسلسل "راجعين يا هوى"، فى موسم رمضان 2022، وكان يقوم بدور جابر أبو الهنا، عم الفنان خالد النبوى "بليغ أبو الهنا"، وجد نور النبوى "طارق أبو الهنا".

وظهر نور النبوى، فى بداية مقطع الفيديو، وهو يوجه رسالة إلى الفنان أحمد بدير، مستخدما أسمائهما فى المسلسل، وهما "جابر" و"بليغ"، بقوله "مساء الفل يا جدو، أنا وبليغ فى أسوان وعايزين نقولك حاجة"، ثم وجه الكاميرا إلى والده النجم خالد النبوى، ليفاجئه بالهدية التى أحضروها له، وهى عبارة عن كيس كركديه، وقال خالد النبوى، مبتسمًا، "جيبنالك كركاريه أسوانى"، ثم أكمل نور "عجب عشان تطرى على قلبك".

ونشر نور النبوى، مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصى على موقع "انستجرام"، وكتب فى تعليقه عليه، "فى حب أسوان والكركديه الأسوانى وجدو جابر".

وفى أحد مشاهد مسلسل "راجعين يا هوى"، الذى جمع الفنان أحمد بدير، والفنانة وفاء عامر، حدثت مشادة بينهما، وبينما كانت فى قمة عصبيتها، قال لها: "تشربى حاجة"، وعندما قالت له: "أنا لا ليا فى شاى ولا قهوة أنا عندى الضغط"، رد جابر أبو الهنا "ضغط يبقى كركريه".



خالد النبوى يداعب أحمد بدير بكيس كركاديه



نور النبوى

مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.