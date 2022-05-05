شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون من دراما رمضان لسينما العيد.. أبرزهم أحمد السقا وروبى وريم مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم عيد الفطر السينمائي الذي يعد واحداً من أبرز المواسم السينمائية في العام منافسة بين 3 أفلام انطلقت في دور العرض مع أول أيام العيد، وهى "واحد تانى" للنجم أحمد حلمى، والعنكبوت" للنجم أحمد السقا والنجمة منى زكى، و"زومبى" للنجم على ربيع، ويشهد موسم عيد الفطر هذا العام، خروج عدد من النجوم من المنافسات الدرامية في رمضان إلى المنافسات السينمائية مباشرة.

ويأتي على رأس هؤلاء النجوم أحمد السقا، الذي ينافس في موسم عيد الفطر هذا العام بفيلم "العنكبوت"، وذلك بعد مشاركته في منافسات دراما رمضان الماضي بمسلسل "الاختيار 3" مع عدد كبير من الفنانين منهم كريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوي وصبري فواز، أيضاً في نفس الفيلم تتواجد ريم مصطفى بعدما قدمت مسلسل "suits بالعربي" في شهر رمضان.



أحمد السقا

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، يسرا اللوزى، ظافر العابدين، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب، وضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، تدور أحداث الفيلم في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة.



ريم مصطفى

أيضاً الفنانة روبى تخوض منافسات عيد الفطر السينمائى بفيلم "واحد تانى" مع النجم أحمد حلمى، بعدما قدمت مسلسل "رانيا وسكينة" بمشاركة مى عمر في شهر رمضان الماضى، وفى نفس الفيلم يشارك عمرو عبد الجليل بعدما قدم مسلسلين في شهر رمضان هما "مكتوب عليا" مع أكرم حسنى و"دايما عامر" مع مصطفى شعبان، إضافة إلى ظهوره كضيف شرف في "المشوار" مع محمد رمضان.



روبى

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام أحمد بدوى، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.



عمرو عبد الجليل

كذلك يتواجد الفنان كريم عفيفى في فيلم "زومبى" المعروض في موسم عيد الفطر السينمائى هذا العام، وذلك بعد مشاركته في مسلسل "دايما عامر" مع النجم مصطفى شعبان في شهر رمضان الماضى، ونفس الأمر ينطبق على الفنان محمد محمود الذى شارك في نفس المسلسل بشهر رمضان ويشارك في نفس الفيلم أيضاً



كريم عفيفى