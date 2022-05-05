” أنا مش مصدق إن دي غادة عبد الرازق ” .. غادة عبد الرازق تصدم المتابعين بنحافتها المفرطة في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في الخميس 5 مايو 2022 05:43 مساءً - شاركت الفنانة ” غادة عبد الرازق ” متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بمجموعة من مقاطع الفيديو والصور توثق من خلالها لحظات تجمعها بأسرتها خلال سفرهم وتواجدهم بإيطاليا .

فظهرت غادة عبد الرازق برفقة زوجها مدير التصوير ” هيثم زينتا ” وإبنتها ” روتانا القزاز ” وحفيدتيها بالإضافة إلى ” لميس مؤنس ” إبنة شقيقتها وزوجها .

وبدت الفنانة المصرية بنحافة مفرطة بعد فقدانها للكثير من الوزن وظهر ذلك بشكل واضح على وجهها وجسدها وهو ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين .

فجاءت بعض التعليقات مثل : ” كده اوفر يا ست غادة الستايل غير لائق ” و ” أنا مش مصدق إن دي غادة عبد الرازق ” و ” خسيتي اوي كده ليه ” و ” ما عرفتك والله خاسة أوي ” .

ومن تعليقات الجمهور أيضا على نحافة غادة عبد الرازق : ” الرفع بزيادة في الست بيضيع جمالها ” و ” خير فيكي شئ ” و ” ليه نحفانة كده ” و ” خسيتي كده ليه كنتي الأول أحلى بكتير ” .