كتب امير فتحي في الخميس 5 مايو 2022 05:43 مساءً - شاركت الفنانة ” غادة عبد الرازق ” متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بمجموعة من مقاطع الفيديو والصور توثق من خلالها لحظات تجمعها بأسرتها خلال سفرهم وتواجدهم بإيطاليا .
فظهرت غادة عبد الرازق برفقة زوجها مدير التصوير ” هيثم زينتا ” وإبنتها ” روتانا القزاز ” وحفيدتيها بالإضافة إلى ” لميس مؤنس ” إبنة شقيقتها وزوجها .
وبدت الفنانة المصرية بنحافة مفرطة بعد فقدانها للكثير من الوزن وظهر ذلك بشكل واضح على وجهها وجسدها وهو ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين .
فجاءت بعض التعليقات مثل : ” كده اوفر يا ست غادة الستايل غير لائق ” و ” أنا مش مصدق إن دي غادة عبد الرازق ” و ” خسيتي اوي كده ليه ” و ” ما عرفتك والله خاسة أوي ” .
ومن تعليقات الجمهور أيضا على نحافة غادة عبد الرازق : ” الرفع بزيادة في الست بيضيع جمالها ” و ” خير فيكي شئ ” و ” ليه نحفانة كده ” و ” خسيتي كده ليه كنتي الأول أحلى بكتير ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ” أنا مش مصدق إن دي غادة عبد الرازق ” .. غادة عبد الرازق تصدم المتابعين بنحافتها المفرطة في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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