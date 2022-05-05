التعليق الأول ل ” أحمد أبو هشيمة ” بعد أخبار انفصاله عن ياسمين صبري

كتب امير فتحي في الخميس 5 مايو 2022 05:43 مساءً - خرج رجل الأعمال المصري ” أحمد أبو هشيمة ” بمنشور له عبر حسابه على إنستجرام في التعليق الأول له بعد تداول خبر انفصاله عن زوجته الفنانة ” ياسمين صبري ” .

وتضمن المنشور الذي نشره من خلال خاصية الاستوري صورة لحكمة تعود إلى الزعيم ” نيلسون مانديلا ” جاء فيها : ” أنا لا أخسر أبدًا، فإما أن أربح أو أتعلم ” .

وكانت قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أخبارا حول انفصال ” ياسمين صبري ” عن زوجها ” أحمد أبو هشيمة ” بهدوء وبشكل ودي بعد زواج دام لمدة عامين .

وقام كلا منهما بإلغاء متابعته للآخر عبر حساباتهما على تطبيق إنستجرام .. كما قاما بحذف جميع الصور والفيديوهات التي تجمعهما .