كتب امير فتحي في الخميس 5 مايو 2022 05:43 مساءً - خرج رجل الأعمال المصري ” أحمد أبو هشيمة ” بمنشور له عبر حسابه على إنستجرام في التعليق الأول له بعد تداول خبر انفصاله عن زوجته الفنانة ” ياسمين صبري ” .
وتضمن المنشور الذي نشره من خلال خاصية الاستوري صورة لحكمة تعود إلى الزعيم ” نيلسون مانديلا ” جاء فيها : ” أنا لا أخسر أبدًا، فإما أن أربح أو أتعلم ” .
وكانت قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أخبارا حول انفصال ” ياسمين صبري ” عن زوجها ” أحمد أبو هشيمة ” بهدوء وبشكل ودي بعد زواج دام لمدة عامين .
وقام كلا منهما بإلغاء متابعته للآخر عبر حساباتهما على تطبيق إنستجرام .. كما قاما بحذف جميع الصور والفيديوهات التي تجمعهما .
كانت هذه تفاصيل خبر التعليق الأول ل ” أحمد أبو هشيمة ” بعد أخبار انفصاله عن ياسمين صبري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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