رحمة أحمد تتعرض لوعكة صحية وتخضع لعملية جراحية

كتب امير فتحي في الخميس 5 مايو 2022 05:43 مساءً - غابت الفنانة الشابة ” رحمة أحمد ” عن التواجد مع بعض أبطال مسلسل ” الكبير أوي ” في جزئه السادس الذين حلوا ضيوفا ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية ” لميس الحديدي ” .

حيث كشفت رحمة أحمد خلال مداخلة هاتفية أجرتها للبرنامج عن تعرضها لوعكة صحية بالأيام الماضية منعتها من المشاركة بالحلقة وأنها سوف تخضع لجراحة في الفترة المقبلة .

فقالت : ” شوية مشاكل عندي المرارة اصلا والمفروض كنت هدخل اعملها وعندي حصوات على المرارة لسه محتاجة اظبط شوية تحاليل علشان اعملها وشوية مشاكل في الكلى ” .