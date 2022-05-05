كتب امير فتحي في الخميس 5 مايو 2022 05:43 مساءً - غابت الفنانة الشابة ” رحمة أحمد ” عن التواجد مع بعض أبطال مسلسل ” الكبير أوي ” في جزئه السادس الذين حلوا ضيوفا ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية ” لميس الحديدي ” .
حيث كشفت رحمة أحمد خلال مداخلة هاتفية أجرتها للبرنامج عن تعرضها لوعكة صحية بالأيام الماضية منعتها من المشاركة بالحلقة وأنها سوف تخضع لجراحة في الفترة المقبلة .
فقالت : ” شوية مشاكل عندي المرارة اصلا والمفروض كنت هدخل اعملها وعندي حصوات على المرارة لسه محتاجة اظبط شوية تحاليل علشان اعملها وشوية مشاكل في الكلى ” .
كانت هذه تفاصيل خبر رحمة أحمد تتعرض لوعكة صحية وتخضع لعملية جراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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