السجن 16 عاماً لمغني الراب ذي كيد كريول.. قتل مشرّداً في نيويورك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حُكم على مغني الراب ذي كيد كريول، أحد الأعضاء المؤسسين لفرقة الراب الشهيرة “غراندماستر فلاش أند ذي فوريوس فايف”، بالسجن 16 عاماً لقتله طعناً رجلاً مشرداً في نيويورك عام 2017.

ودانت محكمة في ولاية نيويورك في 6 نيسان/أبريل ذي كيد كرويل، واسمه الحقيقي ناثانيال غلوفر (62 عاماً)، بارتكاب جريمة قتل غير متعمد من الدرجة الأولى، لكنها تأخذ بوجود نية للقتل عن سابق ترصّد.

واتُهم المغني بطعن المشرّد جون جولي (55 عاماً) مرتين بخنجر وسط أحد شوارع حي ميدتاون في مانهاتن، بعد شجار لفظي وقع بين الرجلين.

وذي كيد كريول هو أحد مغني الراب الخمسة الذين عملوا مع منسق الأسطوانات غراندماستر فلاش في الفرقة التي تُعتبر رائدة في مجال موسيقى الراب.

وتشكلت الفرقة في حي برونكس خلال سبعينات القرن الفائت عندما كانت موسيقى الهيب هوب لا تزال في مراحلها الأولى.

وأتت أغنية “ذي مسدج” الصادرة عام 1982 في المرتبة التاسعة والخمسين في أحدث تصنيف وضعته مجلة “رولينغ ستون” لأفضل 500 أغنية على الإطلاق في أيلول/سبتمبر 2021.

ويشكل هذا العمل أول أغنية راب تعبّر عن الظروف المعيشية القاسية التي تسود أحياء السود في نيويورك في أوائل ثمانينات القرن الماضي، عندما كانت الهيب هوب مجرد موسيقى تبث خلال الحفلات المسائية.