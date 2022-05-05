سيف نبيل يدخل عالم التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة ضجّت بها مواقع التواصل الإجتماعي، قرّر النجم العراقي سيف نبيل دخول عالم التمثيل، حيث يستعد حاليًا لخوض تجربته التمثيلية الأولى في عمل درامي اجتماعي يجمع بين الأكشن والتراجيديا.

وأعلن سيف نبيل عن دخوله مجال التمثيل، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية بموقع “إنستغرام”، إذ نشر صورة تجمعه مع المنتج اللبناني جمال سنان، مؤسس شركة “إيغل فيلمز”، داعيًا جمهوره إلى انتظار هذا العمل الجديد، ومتمنيًا أن ينال إعجابهم.

وقال سيف: “انا سعيد جدا بدخولي عالم التمثيل مع شركة Eagle Films المنتج جمال سنان, يتجسد دوري بالمادة الدرامية الإجتماعية تقوم على التراجيدي والأكشن, انتظرونا، انشالله العمل ينال اعجاب الجميع”.

ومن المرجح أن يبدأ تصوير العمل قريبًا، إذ سيسلط العمل الضوء على إمكانيات سيف نبيل التمثيلية التي لطالما ظهرت في الأعمال الغنائية المصوّرة التي أطلقها خلال مسيرته الفنية.

يذكر أن سيف نبيل طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة “حبيبي ويايه” متعاونًا لأوّل مرّة مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. والأغنية من كلمات محمد الواصف، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.