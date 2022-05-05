فيفي عبده تعلّق على تفوق شيرين رضا عليها في “شغل عالي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قالت الفنانة المصرية فيفي عبده إنها سعيدة بنجاح مسلسلها “شغل عالي”، الذي خاضت به غمار المنافسة الدرامية الرمضانية.

وبينت خلال حوارها الذي بث خلال أيام العيد على قناة “الظفرة الإماراتية” أنها توقعت النجاح لكن ليس بالانتشار الكبير الذي لاقاه، وأضافت: “أنا ربنا كرمني من وسع بحب الناس ليا، وده كرم من الله يعني”.

ولم تعلق فيفي على سؤال يقول بأن شريكتها في المسلسل الفنانة شيرين رضت تفوقت عليها في الأداء، وقالت: “شيرين حبيبتي وفنانة كبيرة ومهمة ونجاحها هو نجاحي وفي صالح المسلسل، والمهم أن العمل نال رضا الجمهور وحقق نسبة مشاهدات عالية”.

وعن دعمها للمواهب الجديدة، أوضحت فيفي: “لم أجد من يدعمني في بداياتي ويأخذ بيدي، لذلك إذا وجدت أي فنان وفنانة من الشباب من أصحاب الموهبة سأقوم بدعمه بكل طاقتي، وقد أتيحت لي فرصة جميلة للعمل مع المخرج الشاب مرقص عادل وقد أحببت العمل معه كثيراً، فأخدت منه طاقة كبيرة جداً، والشباب كلهم كانوا رائعين واستطاعوا عمل شغل مبهر ومميز”.

ودارت أحداث مسلسل “شغل عالي” في إطار كوميدي، حول صديقتين مقربتين هما فيفي عبده وشيرين رضا، يتعرضان لكثير من المواقف سويةً ويتجاوزانها بطريقة كوميدية تصل إلى النصب أحياناً.

في سياق متصل، كشفت فيفي عن تعرضها للضرب من والدتها في صغرها هي وأشقائها، وقالت: “الوحيدة اللي كانت بتضربني أمي.. كانت بتضربني بالكرباج السوداني.. وكانت بتضرب أشقائي أيضاً، وكانت ترفض أن نتناول الطعام خارج المنزل، وكان سيدة قوية، وعودتنا على القناعة، ووالدي كان طيب جداً، وبخاف من والدتي حتى في غيابها”.

وبينت فيفي إنها خلال مشوارها الفني، إنها تعرضت لعمل سحر من قبل إحدى الفنانات بـ “كثرة الخناق والمشاكل”، مستطردة: “كانت عقربة، وبسلم من بعيد لبعيد”.

وعلقت فيفي على وضع الفنانين المتقدمين في السن، والذين انسحبت عنهم الأضواء بسبب مرضهم، وقالت: ” معظم أناس الذين يموتون من الفنانين وهو ما يبقي القهر في قلوبنا، وذلك بسبب ابتعاد الجميع عنهم بشكل مفاجئ، خاصة في حال تعرضهم لأي ظرف او نكسة، وهذا الأمر لم يكن موجوداً في السابق، وكان الجميع يسأل عن بعضهم البعض.