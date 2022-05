شكرا لقرائتكم خبر عن إيما دارسى تتصدر أحدث بوستر رسمى لـ House of the Dragon قبل طرحه.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الممثلة العالمية إيما دارسى، بوستر المسلسل المنتظر House of the Dragon، الذى من المقرر عرضه فى 21 أغسطس المقبل، وذلك بعدما أعلنت شبكة HBO عن طرح أولى حلقات المسلسل الجديد House of the Dragon، المشتق من سلسلة Game Of Thrones، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

تدور أحداث مسلسل House of the Dragon المستوحى من كتاب "Fire & Blood" للمؤلف جورج آر مارتن، قبل 200 عام من أحداث Game of Thrones، ويحكى قصة House Targaryen.



بوستر House of the Dragon

مسلسل House of the Dragon الجديد من بطولة بادى كونسيدين، مات سميث، أوليفيا كوك، إيما دارسي، ستيف توسان، إيف بيست، فابيان فرانكل، سونويا ميزونو ، وريس إيفانز، ميلى ألكوك، بيثانى أنطونيا، فيبى كامبل، إميلى كاري، هارى كوليت، رايان كور، توم جلين كارني، جيفرسون هول، ديفيد هوروفيتش ، ويل جونسون، جون ماكميلان، جراهام ماك تافيش، إيوان ميتشل، ثيو نيت، ماثيو نيدهام، بيل باترسون، فيا سابان، جافين سبوكس، وسافانا ستاين.

كما شارك المؤلف جورج آر مارتن انطباعاته الأولى عن سلسلة House Of The Dragon، من خلال مدونتة الشخصية، حيث قال مارتن "هذا المسلسل يجب أن يكون على قائمة أهم المسلسلات للعام الجديد 2022"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وتابع مارتن، "أنا بالتأكيد أعرف الكثير عن ما ستراه فى المسلسل الجديد، فأنا من كتبه، ورأيت مقطعًا تقريبيًا من الحلقة الأولى، وأحببته، شعرت أنه مظلم، وقوي، وعميق، ولكن بالطريقة التى يفضلها خيالى وأنا أكتب".

وأنهى مارتن حديثه، "إن طاقم الممثلين وخلف الكاميرات يقومون بعمل رائع، كما هو الحال مع Game Of Thrones، لن يعرف معظم المشاهدين مجموعة من الممثلين الجدد، لكنى أعتقد أنك ستقع فى حب الكثير منهم، وبالتالى أعتقد أن عائلة Targaryens فى أيد أمينة".