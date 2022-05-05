شكرا لقرائتكم خبر عن المايسترو هانى فرحات بعد تعرضه لوعكة الصحية: عمر الشقى بقى وأزمة وعدت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المايسترو هانى فرحات لـ"الخليج 365" فى أول تعليق بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها أثناء قيادته لحفل الفنان محمد عبده فى السعودية :"الحمد لله أزمة وعدت، وعمر الشقى بقى، لأول مرة أشعر بهذه الوعكة الصحية التي نقلت على اثرها الى أحد المستشفيات السعودية، والحمد لله تم علاجى، واستعد لقيادة حفل النجمة أنغام هذه الليلة ولكن الأطباء طلبوا منى الراحة وعدم التعرض للإرهاق الشديد".



المايسترو هانى فرحات وانغام

كان قد تعرض المايسترو العالمي هاني فرحات لوعكة صحية مفاجئة، أثناء إحيائه حفل المطرب محمد عبده، بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية،.على الفور، تم نقل المايسترو هاني فرحات إلى المستشفى عن طريق سيارة الإسعاف، وبدأ المايسترو كريم فودة الجزء الأول من الحفل بدلًا من المايسترو هاني فرحات.

وتحيى النجمة أنغام، الليلة حفلاً غنائياً في مدينة الملك عبد الله الرياضية، بمنطقة القصيم بالسعودية، وذلك ضمن سلسلة حفلات العيد في السعودية، ويشارك أنغام حفل الليلة الفنانان راشد الفارس، وفهد الكبيسي، ويقود الحفل المايستروا هانى فرحات بعد تعافيه من الأزمة الصحية التى تعرض لها.

وكان آخر أعمال أنغام الغنائية، أغنية "أنا مش ضعيفة" تتر مسلسل "فاتن أمل حربى" للنجمة نيللى كريم والذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وتقول كلمات الأغنية: "انا مش ضعيفة .. وليا فى الحياة فترة .. ومش قادرة أكون كومبارس على المطرح وقادرة زى ما أنجرح أجرح.. قرارى من دماغى.. أنا الإرادة مش قابلة أعيش أوهام ولا دنيا كلام فى كلام أنا الإرادة، ورغم الصبر على الأحوال.. أنا مش ضعيفة".

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