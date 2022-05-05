شكرا لقرائتكم خبر عن وصول توم كروز إلى العرض الأول لفيلم Top Gun 2 بطائرة هليكوبتر..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى دخول مبهر، وصل النجم العالمى توم كروز، إلى السجادة الحمراء للعرض الأول لفيلمه الذى طال انتظاره Top Gun: Maverick على متن طائرة هليكوبتر، فى سان دييجو.

وعلى الرغم من مرور 36 عامًا منذ ظهوره لأول مرة على الشاشات فى Top Gun عام 1986، أثبت الممثل العالمى أنه لم يفقد لمسته عندما وصل بهذه الطريقة إلى العرض الخاص.

وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى، قرر توم كروز، الذى اشتهر بأداء أعماله المليئة بالإثارة، عدم قيادة المروحية فى هذه المناسبة، فيما حافظ على تفوقه على الجميع بأزيائه الساحرة بشكل لا يصدق عندما وصل إلى الحدث المرصع بالنجوم، حيث بدا أنيقًا كما كان دائمًا فى بدلة كلاسيكية سوداء وربطة عنق رمادية.

وبعد النزول من الطائرة الفرنسية Eurocopter AS350 Écureuil، لوح نجم Mission: Impossible ، 59 ، إلى معجبيه اللذين كانوا يصرخون من حوله وهو يخرج من المروحية، التى كتب عليها: "Tom Cruise Top Gun: Maverick".



توم كروز مع بطلة فيلمه Top Gun Maverick



توم كروز وجينيفر كونلى

وأثناء سيره نحو السجادة الحمراء وهو يرتدى زوجًا من النظارات الشمسية السوداء بإطارات فضية، ظهر، توم كروز، الأب لثلاثة أطفال، بابتسامة مشرقة قبل انضمامه لأبطال الفيلم وفى مقدمتهم النجمة جينيفر كونلى.

وحصل كروز، على رخصة طيار منذ 28 عامًا، وعلى مر السنين، قام ببعض الأعمال المثيرة الخطيرة لبعض أفلامه بالطائرات، بما فى ذلك تدوير طائرة هليكوبتر فوق شلال.

فيما لم يكن قادرًا على قيادة الطائرات فى أول أفلام " Top Gun"، لأنه لم يكن قد حصل حينها على رخصته، ولكن فى الجزء التكميلى، حلق فى السماء بطائرة مقاتلة من طراز P-51، بالإضافة إلى طائرة هليكوبتر.



توم كروز يصل العرض الأول لفيلمه Top Gun Maverick