شكرا لقرائتكم خبر عن العيد فى مصر زمان.. شكوكو فى كازينو رمسيس و"قصر الشوق" فى سينما ديانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتبط دائما الأعياد فى مصر بالسهرات الفنية وحفلات السينما، إذ تحرص أماكن السهر لاستقطاب نجوم الفن بالإضافة إلى أن منتجى السينما يستهدفون موسم العيد لطرح أفلامهم، وهو التقليد الذى مازال متبعا فى مصر حتى الان.

فى عام1967 نشرت جريدة الأهرام إعلانات حول سهرات العيد الذى تزامن مع ليلة رأس السنة وقتها، ففي كازينو رمسيس غنت فايزة أحمد، ومحمد عبد المطلب، وشكوكو، وشريفة ماهر، وماهر العطار، وشفيق جلال، بقيادة الفرقة الماسية لصاحبها أحمد فؤاد حسن، والفرقة الذهبية لصلاح عرام، وبلغ سعر "التيكت" 5 جنيهات.

أما محبو الرقص الشرقى، فكانوا على موعد مع كازينو "كوكيت" الذى استقطب نجمات الرقص الشرقى نجوى فؤاد، وسهير زكي، فى حفل واحد وبلغ سعر التذكرة ب4 جنيهات .

ولعشاق السينما، أعلنت سينمات ديانا والحرية فى القاهرة وريو بالإسكندرية، عن طرح فيلم "قصر الشوق" الجزء الثانى من ثلاثية نجيب محفوظ، والبطولة لنادية لطفى ويحيي شاهين وعبد المنعم إبراهيم والوجه الجديد وقتها "نور الشريف".