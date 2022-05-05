شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تتعرض لنزلة برد بعد عودتها من الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت النجمة روجينا لـ نزلة برد شديدة بعد أدائها مناسك العمرة، وعودتها من الأراضى المقدسة بصحبة زوجها د. أشرف زكى وبناتها، وأشارت روجينا لـ ”الخليج 365” إلى أن حالتها تحست حالياً وبدأت فى التعافى من نزلة البرد التي ألمت بها وبكل أسرتها بسبب تغيير الطقس.

يذكر أن روجينا قررت تجديد التعاون مع المخرج رؤوف عبد العزيز، خلال موسم رمضان المقبل 2023 بمسلسل جديد يحمل اسم "ستهم" تأليف السيناريست ناصر عبد الرحمن، وذلك بعد النجاح الذى حققه الثنائى فى مسلسل "انحراف" الذى عرض في شهر رمضان المنقضى.

وشارك فى بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبد العزيز.