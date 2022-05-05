شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها إيلا الـ 1.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، بصحبة زوجها الطبيب فادى الهاشم، بعيد ميلاد ابنتهما إيلا الـ 11، في أجواء عائلية تحيطها البهجة والمرح والسعادة، وحرصا على التقاط الصور التذكارية مع ابنتهما ايلا بمشاركة ابنتهما الكبرى ميلا.

وقدمت نانسى عجرم أغنية تتر مسلسل "يوتيرن" للنجمة ريهام حجاج فى شهر رمضان الماضى بعنوان "يا ساتر" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقى أحمد عادل ويقول أول مقطع من الأغنية: "يا ساتر على الشر اللى من الآخر.. على الكره اللى مالي القلب عالآخر.. على الناس اللي ظالمني ولا شافو إلا خير من.. وأدى جزاتى فى الآخر.. الظلم ظلمات ياللى ظالمنى.. ومضلمين الدنيا في عينيا ومضلمينى".

وحرصت نانسى عجرم، على مشاركة جمهورها مؤخراً، باستعداداتها للاحتفال بعيد الفصح، ونشرت صورة لابنتها ليا، عبر خاصية الاستورى فى حسابها الرسمى بإنستجرام، وعلقت: "ليا تستعد لتلوين بيض الفصح".