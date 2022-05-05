شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين تمثال وحديقة بالقرب من منزل طفولة أودرى هيبورن تكريما لها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت بروكسل، عند مسقط رأس النجمة العالمية الراحلة أودرى هيبورن، حديقة تكريماً لها، وذلك على الجانب الآخر من منزل طفولتها، والحديقة الفخرية كاملة باسمها مع تمثال نصفى من البرونز لأيقونة الموضة.

وحسب موقع euronews كان شون هيبورن فيرير، نجل أودرى هيبورن، وهو منتجًا ومؤلفًا أمريكيًا، حاضرًا فى حفل إزاحة الستار عن التمثال، وقال "أنا سعيد لرؤية هذة القطعة الفنية الجميلة، وسعيد ايضا ان هناك شيئا يكرم ذكراها هنا".



تمثال أودرى هيبورن

وأوضح نجلها شون هيبورن فيرير، خلال حضوره احتفال التدشين الذى أقيم فى يوم العيد الثالث والتسعين لمولد النجمة، التى توفيت عام 1993، أن تمثالين نصفيين لها باتا موجودين فى المدينتين اللتين أمضت فيهما طفولتها.

ووضع عند مدخل حديقة أودرى هيبورن، تمثال نصفى صغير من البرونز يشبهها، هو نفسه الذى سبق أن وُضع فى تسعينيات القرن العشرين فى مدينة أرنهيم الهولندية التى تنتمى إليها عائلة والدتها.



أودرى هيبورن

ويذكر أن أودرى هيبورن، واسمها الحقيقى أودرى روستون، الحائزة جائزة أوسكار، عندما كانت فى الثالثة والعشرين عن دورها فى فيلم "رومان هوليداي"، والتى كانت أيقونة الموضة العالمية ووجه دار جيفنشي، ولدت فى 4 مايو 1929 فى المنزل الرقم 48 بشارع كيينفيلد فى بلدة إكسل الواقعة ضمن محيط بروكسل، لوالدة هولندية ووالد بريطانى كان يعمل وقتها فى فرع بلجيكى تابع لبنك إنجلترا.