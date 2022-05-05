شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 67 عاما.. تعرف على قصة تقديم أم كلثوم لأغنية "عودت عينى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الثانية عشرة مساء اليوم، تعرض قناة "مزيكا" فى سهرتها، حفل كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، الذى تغنت فيه برائعتها "عودت عينى"، التى كتبها الشاعر أحمد رامى، ولحنها الموسيقار رياض السنباطى.. وتأتى هذه السهرة فى إطار تقديم قناة "مزيكا" حفلا لكوكب الشرق، فى الخميس الأول من كل شهر.

فى منتصف الخمسينيات من القرن الماضى، فى ذروة المنافسة بين عبد الوهاب وأم كلثوم، عرض أحمد رامى أغنية "عودت عيني" على الموسيقار محمد عبد الوهاب الذى أعجب بها جدا، وأخذها من رامى وبدأ يلحنها، وبعد تلحينه للكوبليه الأول توقف.. ومرت سنة، واثنين وثلاث، وعبد الوهاب لم ينته بعد من تلحين الأغنية، وفى أحد الأيام وبالمصادفة جاءت سيرة هذه الأغنية فى حديث بين رامى وأم كلثوم، فطلبت أن تسمع كلمات الأغنية، وما كادت تسمع كلماتها حتى قررت أن تغنيها، واتصلت بالموسيقار رياض السنباطى الذى لحن الأغنية على الفور، وقدمتها أم كلثوم فى نهاية موسم 1957.

وما إن استمع عبد الوهاب إلى الأغنية بصوت أم كلثوم حتى غضب وثار وهاجم أم كلثوم بقوة، واتصل بحزبه متهما أم كلثوم بسرقة أغنيته "عودت عيني"، وبالفعل كتب الكاتب محمد التابعى تفاصيل السرقة، وشنت مجلة "روزا اليوسف" هجوما قاسيا على أم كلثوم.

من جانبها اتصلت أم كلثوم بالكاتب الكبير محمد التابعى وعاتبته على ما كتبه وعلى هجوم روزا اليوسف وبعض الجرائد الأخرى عليها، وقالت للكاتب الكبير: أرجوك اسأل عبد الوهاب متى قدم له رامى هذه الأغنية...؟ وبالفعل اتصل التابعى بعبد الوهاب واكتشف أن الأغنية عنده من ثلاث سنوات، فثار التابعى عليه وقال له : يا راجل حرام عليك جعلتنا نهاجم الست ونتهمها بالسرقة وانت الغلطان!، وأسرع التابعى بالاتصال بأم كلثوم معتذرا لها، وتوقفت الحملة التى شنت على كوكب الشرق بسبب " عودت عيني".