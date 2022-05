شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 16 عاما لمغنى راب أمريكى فى قضية قتل مشرد بالخطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حُكم على مغنى الراب كيد كريول، عضو مجموعة الهيب هوب Grandmaster Flash and The Furious Five ، بالسجن 16 عامًا بتهمة القتل الخطأ، بعد طعن رجل بلا مأوى فى مدينة نيويورك.

وأدين مغنى الراب واسمه الحقيقى ناثانيال جلوفر، الذى يبلغ من العمر 62 عاما، بارتكاب الجريمة خلال الشهر الماضى، وقال ممثلو الادعاء، إن جلوفر، قتل جون جولى، البالغ من العمر 55 سنة، بسكين تقطيع لحم بعد أن دخل الاثنان فى محادثة، وحسب ما نشره موقع theguardian، كان دفاع جلوفر أنه شعر بالخوف من جولى، الذى قيل إنه سأل جلوفر "ما الأمر؟" بطريقة مهددة.



مغنى الراب كيد كريول أثناء المحاكمة

وقال محامى جلوفر، إن تشرد جولى كان عاملاً فى شعوره بالتهديد، لكن القاضى ميشيل رودنى، قال إن "القتل لم يكن مبررًا إلى حد ما، لأن الشخص بلا مأوى... والحياة هى الحياة"، فيما قال جلوفر رودنى، إنه كان يتوقع تبرئته من الجريمة، واشتكى من أنه تم تصويره على أنه شخص "ليس لديه أى ندم أو إنسانية".

وكان مغنى الراب فى طريقه إلى وظيفته عندما هاجم جولى، كانت مهنة جلوفر الموسيقية متوقفة لفترة طويلة قبل وقت القتل، لكنه قدم مساهمة كبيرة فى تاريخ موسيقى الهيب هوب المبكر كعضو فى فرقة Furious Five.



كيد كريول مع فريق الهيب هوب

وتشكلت فرقة جراندماستر فلاش أند ذى فوريوس فايف فى حى برونكس فى سبعينات القرن العشرين عندما كانت موسيقى الهيب هوب لا تزال فى مراحلها الأولى، وكان جلوفر أو "ذى كيد كريول"، هو أحد مغنى الراب الخمسة الذين عملوا مع منسق الأسطوانات جراندماستر فلاش فى الفرقة التى تعتبر رائدة فى مجال موسيقى الراب.