شكرا لقرائتكم خبر عن العرض المسرحي "الأحدب" برؤية مغايرة على مسرح أكاديمية الفنون اليوم وغدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية "الأحدب" عن رواية أحدب نوتردام لفيكتور هوجو، علي مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، اليوم الخميس الموافق 5 مايو، ولمدة يومين، في تمام الساعة التاسعة مساءً، والعرض من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، لفرقة قصر ثقافة الجيزة المسرحية.

ومن جانبه قال مخرج العرض محمد العشري لليوم السابع : العرض الحركي (الأحدب) عن رواية احدب نوتردام لفيكتور هوجو وقد تم تناولها كثيراً من قبل، لكننا ولأول مرة يتم تناولها حركياً بدون كلام نهائياً وفق رؤيه جديدة ومغايرة للأحدب واستخدام الموتيفات وقطع الديكور بشكل مختلف، والعرض من اعداد أحمد آدم موسيقى يحيي عز ديكور خالد خليل ملابس وميكياج محمد شاكر مخرج منفذ احمد عتمان تصميم وإخراج محمد عشري.

وتابع العرض من بطولة كلا من: يحيي أبو النجا في دور الأحدب، ليلي عبد القادر في دور أزميرالدا، سامي البنا في دور القس، يوسف الجبروني في دور قائد الحرس، ورنا سلام ومارينا سمعان في دور الأم، أحمد الرسام في دور المهرج، والأطفال لميس محمود ويوسف جمال، وأهل الغجر محمود الجوهري، سيف علاء، أيمن عفيفي، تقي محمد، چيلان أحمد، مارينا وجيه، إبراهيم عبدالله، فرح محمد، مريم عبد المطلب، معاذ محمد، عامر عبد الرحيم، والحراس أحمد مدحت، أحمد تايب، زياد محمد، عبد الرحمن عيد، كريم صلاح أيمن سيد .