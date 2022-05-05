بالفيديو.. ميسي مصدوم من “ريمونتادا” ريال مدريد أمام مان سيتي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 5 دقائق

أكمل ريال مدريد ثالث “ريمونتادا” أو أكثر في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وأقصى 3 من كبار أوروبا (باريس سان جيرمان وتشلسي ومانشستر سيتي)، وتأهل لمواجهة ليفربول في نهائي السباقات القارية.

غير أن الأرجنتيني سيرجيو أغويرو المهاجم السابق للمان سيتي وبرشلونة كان يشارك في التعليق على المباراة الملحمية مع مواطنه كارلوس تيفيز، وكان النجمان السابقان يحللان المباراة ويناقشان الفوز التاريخي للملكي في البرنابيو.

وخلال النقاش قرأ أغويرو رسالة من النجم ليونيل ميسي جاء فيها “لا تعبث معي أيها الأحمق، من المستحيل أن يحدث”، في إشارة إلى العودة الخرافية للملكي في المباراة.

بدوره، علق تيفيز المهاجم السابق للسيتي أيضا بقوله “هذا أمر جنوني، لا يمكن أن يفوزوا بمباراة أخرى بالطريقة نفسها”.

وخلال النقاش سجل أغويرو رسالة صوتية لميسي جاء فيها “أشاهد المباراة وأنا مصدوم بالفعل، ولا أصدق ما يحدث”.

ضرب ريال مدريد الإسباني موعدا، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، مع ليفربول الإنجليزي، في نهائي مكرر لنسخة 2018.

ونجح الفريق الملكي في إقصاء مانشستر سيتي الإنجليزي بسيناريو مثير، في الدور قبل النهائي بعد الخسارة ذهابا بنتيجة 3-4 في إنجلترا والفوز إيابا 3-1 بعد التمديد للوقت الإضافي.

وتلقى ريال هدفا مفاجئا في الشوط الثاني سجله الجزائري، رياض محرز لصالح سيتي، لكنه تمكن من العودة بسرعة وسجل هدفين لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وحسم الفريق الإسباني تأهله في الشوط الإضافي الأول بهدف من كريم بنزيمة من نقطة الجزاء.