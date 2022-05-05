الحفلات التقليدية تعود لقصر بكنجهام.. ولكن!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ دقيقتين

آخر تحديث: 5 - مايو - 2022 4:59 مساءً

في السنوات الماضية قبل جائحة كورونا كان العالم اجمع لديه احتفالات ومراسم سنوية، ولكن قد أجبر وباء “كوفيد-19” العديد من الدول الى الغائها للحد من انتشار الوباء وازدياد اعداد الاصابات، وهذا الصيف ستعود الحياة الى طبيعتها حيث أعلن قصر بكنجهام الى ان الاحتفالات التقليدية ستقام هذا العام، ولكن!!.

اصدر مكتب الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا اليوم الخميس تصريحاَ جاء فيه، إن أفراد العائلة المالكة سينوبون عنها عندما تعود الحفلات التقليدية هذا الصيف في حديقة قصر بكنجهام.

وأجبرت مشاكل الحركة الملكة البالغة من العمر 96 عاما على تقليص مشاركاتها في المناسبات العامة، وقال القصر إن أفراد العائلة سيمثلونها في حفلات الحديقة التي تعود بعد أن أدت جائحة كوفيد-19 إلى توقفها لمدة عامين.

وتستضيف الملكة عادة ثلاثة حفلات سنوية في حديقة القصر الواقع في وسط لندن وأخرى في قصر هوليرود هاوس في إدنبرة، لكن تم إلغاء هذه الحفلات بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وستقام حفلات قصر بكنجهام في مايو وحفل في اسكتلندا في يونيو، وقال مكتبها في بيان “سيمثل أفراد آخرون من العائلة المالكة الملكة في حفلات الحدائق هذا العام مع تأكيد تفاصيل الحضور في الوقت المناسب”.