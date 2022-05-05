في إيرادات أفلام عيد الفطر.. أحمد حلمي يتصدر في الصالات المصرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاع فيلم “واحد تانى” للنجم أحمد حلمى، التربع على عرش الإيرادات فى مصر والوطن العربى منذ طرحه فى دور العرض المصرية والعربية منذ ليلة وقفة عيد الفطر المبارك.

ومن خلال هذا التقرير نوضح إيرادات أفلام عيد الفطر في ثالث أيامه.

احتل فيلم “واحد تاني” المرتبة الأولى في شباك تذاكر أفلام العيد بإيراردات وصلت إلى 6,903,563 جنيه في ثالث أيام عيد الفطر.

تدور أحداث فيلم “واحد تاني” في إطار كوميدي حول شاب يفقد الشغف ويحاول استعادته من خلال لبوس مضيء، يشارك في بطولته أحمد حلمي وروبي وعمرو عبد الجليل وسيد رجب ونسرين أمين ونور إيهاب وأحمد مالك وعمرو وهبة ومحمد التاجي، والفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

و احتل فيلم “العنكبوت” المرتبة الثانية، بإجمالي إيرادات وصلت إلى 4,504,540 جنيه.

فيلم “العنكبوت” من بطولة أحمد السقا ومنى زكي يسرا اللوزي وظافر العابدين ومحمد لطفي وريم مصطفى وأحمد فؤاد سليم وزكي فطين عبد الوهاب، والفيلم من تأليف محمد ناير، وتحت قيادة المخرج أحمد نادر جلال.

وجاء في نهاية القائمة فيلم “زومبي” قائمة الإيرادات للأفلام المصرية المنافسة في دور السينما، بإيرادات وصلت إلى 2,804,596 جنيه.

الفيلم من بطلولة علي ربيع وحمدي الميرغني ودينا محسن الشهيرة بـ ويزو وهاجر أحمد وكريم عفيفي ومحمد أوتاكا وعمرو عبد الجليل وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.