أنوشكا تكشف أسرار خلافها مع مخرج مسلسل “راجعين يا هوى”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة المصرية أنوشكا عن تفاصيل المشهد الذي تسبب في خلاف بينها وبين ومخرج مسلسل “راجعين يا هوى” محمد سلامة، وهو مشهد مواجهة “شريفة” لابنتها بعد معرفتها بتعاطيها المخدرات.

وقالت أنوشكا في حوارها مع الاعلامية لميس الحديدي: “كان في معركة بيني وبين محمد سلامة بسبب هذا المشهد، بالرغم من إن عندنا نفس النقاط بس لازم نهدى عشان نسمع بعض، هو قالي تعديل على المشهد إنه مش هحضنها ومش هتكلم.. أنا اتقلبت لأن الكلام اتقالي وانا بصور المشهد”.

وأضافت: “وافقت بألا أتكلم أثناء المشهد، لكن طبيعة الأم أنها حنونة وفي لحظة ستنكسر مهما كانت قوية، وهذا ما رغبت بإيصاله خلال المشهد، وبالنهاية أمسكت العصا من المنتصف، ومزجت بين رأي ورأي المخرج وهذا ما تم وشاهده الجمهور”.

وعن سر نجاح المسلسل، أكدت أنوشكا أن هذا النجاح يعود إلى المجموعة الكبيرة من الفنانين المشاركين في العمل ولمسات المخرج محمد سلامة، مشيرة إلى أن إحياء عمل للكاتب الراحل أسامة انور عكاشة أسعدها كثيراً، وأضافت: “الراقي الجميل الراحل أسامة أنور عكاشة الذي لم يسعدني الحظ أن أعمل معه في حياته، إلا أني سعيدة إني قدمت شيء من أعماله القديمة، أنا أعشق كل ما هو أبيض وأسود وقديم”.

وبينت أنوشكا أنها تحب دائما التغيير في أدورها الفنية، وترفض أن يتم حصرها في أدوار محددة لسيدة من الطبقات الارستقراطية.

كما أشارت إلى وجود كيماء كبيرة جمعتها بالممثلة وفاء عامر، وأنها كانت سعيدة جداً بالتمثيل معها، رغم أنهما في العمل كانتا على النقيض واستمرت شخصيتهما في الشجار طوال حلقات المسلسل، مبينة أنها تحسب حساباً كبيراً لوقوفها أمام وفاء عامر.

على صعيد آخر، قالت أنوشكا، إنها تشرف على جميع أعمال منزلها بنفسها، حتى وإن فعلها عمال آخرين غيرها، ليخرج الأمر بالشكل الذي تطلبه، وأنها تراعي العمال في نفس الوقت بكل ما يحتاجونه، وأضافت: “بقف للعمال لأن أنا تعبانة في فلوسي، وتعبانة إني أعمل بيتي”، مشيرة إلى أنها تحب الأشياء التي تملكها.