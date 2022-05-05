أول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أوّل تعليق للممثلة المصرية ياسمين صبري على انفصالها عن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، قالت ياسمين عبر خاصية “الستوري” بموقع “إنستغرام”: “أتحول إلى النسخة الأجمل من نفسي مع كل يوم جديد”.

وكان خبر انفصال ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمه قد ملأ مواقع التواصل الإجتماعي وأحدث صدمة كبيرة بين متابعي الثنائي الأشهر في مصر.

من جانبه كان “أبو هشيمة”، قد علّق على خبر الانفصال عبر حسابه في “إنستغرام” أيضًا، حيث قال: “أنا لا أخسر أبداً… إما أن أربح أو أن أتعلم”، حيث اقتبس تعليقه من مقولة لزعيم جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا.

وقد لُوحِظَ اختفاء، بل حذف كلا الزوجين المنفصلين صورهما عبر حسابيها على انستغرام وجميع حساباتهما على السوشيال ميديا، حيث كان من ضمنها صور عقد قرانهما والصور التي تم التقاطها في منزل الزوجية، حيث خلت صفحاتهما من أي صور تجمعهما، وذلك بعد ساعات قليلة من تداول أنباء انفصالهما.

وكانت قد ترددت أنباء عديدة خلال الساعات القليلة الماضية عن انفصال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عن الفنانة ياسمين صبري بعد عامين من زواجهما.

كما كشفت مصادر مقربة من ياسمين صبري، تفاصيل جديدة عن طلاقها من أبو هشيمة، حيث كان أبرزها أنّ الانفصال تَمّ في دبي بدولة الإمارات العربية، حيث تقوم الفنانة ياسمين صبري بتصوير بعض الإعلانات الخاصة بماركة كارتير العالمية، وتبين أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة كان يقضى إجازة عيد الفطر المبارك، وأن ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة اتفقا على الانفصال في هدوء وأن يظلا أصدقاء.

يشار إلى أنّ ياسمين صبري بصدد التحضير لفيلم سينمائي جديد بصحبة الفنان أحمد عز بعنوان “صقر المحروسة”، بعد أن غابت عن السباق الرمضاني المنقضي.