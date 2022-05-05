كورتني كارداشيان تسعى للحمل عبر التلقيح الصناعي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ظهرت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان، في حلقة جديدة من برنامج تلفزيون الواقع الخاص بعائلة كارداشيان مع زوجها ترافيس باركر، وهي في عيادة الطبيب النسائي مع زوجها.

وأظهرت المشاهد أن كورتني البالغة من العمر 43 عاماً، تسعى جاهدة مع ترافيس البالغ من العمر 46 عاماً لإنجاب طفل عبر تقنية التلقيح الصناعي.

واللافت أن كورتني تعاني كثيراً للحصول على بويضة جيدة وتخصيبها منذ 6 أشهر، اي مباشرة بعد طلب ترافيس يدها للزواج، إلا أن الأمر ليس بالسهل أبداً بحسب ما ظهر في الفيديو.

كما أظهرت الحلقة بعض المشاهد من عرض الزواج، الذي حضره جميع أفراد عائلة كارداشيان وجينير، وحتى أبناء ترافيس باركر الثلاثة، باستثناء أولاد كورتني كارداشيان، وبعد عرض الزواج وجدت كورتني نفسها مجبرة على إخبار أولادها عن خبر الخطوبة قبل أن يعرفوا ذلك عن طريق الانترنت.

وعليه اتصلت كورتني بابنتها بينيلوبي وأطلعتها على الخبر واستخدمت تقنية الفيديو لتريها خاتم الخطوبة إلا أن ابنتها بدأت بالبكاء وأنهت الاتصال بشكل سريع، ما سبب الحزن لكورتني.

وعن الموضوع قالت كريس جينير أنها قررت استبعاد أولاد كورتني عن الحدث كي لا يصل الخبر لوالدهم سكوت ديسك، وأيضاً لأنهم صغار وليسوا بأعمار أبناء ترافيس باركر.

وكان النجم سكوت ديسك، طليق كورتني كارداشيان، قد ظهر في مشاهد من الحلقة السابقة لبرنامج عائلة كارداشيان الجديد وهو يقول لكلوي إن أولاد كورتني يشعرون بالحزن والغضب؛ لاستبعادهم عن حفل خطوبة والدتهم من النجم ترافيس باركر.

كما أظهرت بعض المشاهد التحضيرات التي قامت بها شقيقات كورتني لحفل خطوبتها الذي أعده لها، زوجها الحالي، ترافيس باركر.

وقد تبادلت الشقيقات كارداشيان وجينير الحديث حول ما إذا كانت الخطوبة ستزعج سكوت ديسك، الذي انفصلت عنه كورتني بعد خيانته لها أكثر من مرة، لكن تبين لاحقاً أن الخطوبة تسببت بالإزعاج لأولاد الأخيرة.

شار إلى أن كورتني كارداشيان البالغة من العمر 43 عاماً كانت مرتبطة بسكوت ديسك لعدة سنوات، حيث أنجبت منه 3 أطفال، هم ماسون 11 سنة، بينيلوبي 9 سنوات، رين 6 سنوات، إلا أن خيانته المتكررة لها أنهت علاقتهما.