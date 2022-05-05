زواج سايمون كاول الشهر المقبل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت مجلة “ذا صن” البريطانية في تقرير خاص أن النجم العالمي سايمون كاول، سيعقد قرانه على خطيبته لورين سيلفرمان في شهر حزيران/ يونيو المقبل في لندن.

كما ورد في التقرير أنه سيكون لابنهما إريك البالغ من العمر 7 أعوام دور مهم في الزفاف، خاصة وأنه كان المخطط الأكبر للخطوبة، وساهم في التحضير لعرض الزواج.

واللافت أن المجلة نفسها كانت قد ذكرت في شهر مارس/ آذار المنصرم أن سايمون كاول سيتوجه برفقة خطيبته لورين سيلفرمان إلى منزله في ماليبو/ كاليفورنيا، البالغ ثمنه 25 مليون دولار أمريكي.

كما ذكرت أن النجم وخطيبته سيمضيان هناك 3 أشهر للتحضير لزفافهما المرتقب، حيث إنهما لا يرغبان بحفل كبير وصاخب أبداً، بل يخططان لشيء مميز حميمي يفاجئ عائلتيهما وأصدقاءهما.

وكان سايمون كاول وبعد علاقة 8 أعوام وفي عمر الـ62 قد عرض الزواج على صديقته لورين سيلفرمان البالغة من العمر 44 عاماً، خلال تواجدهما في باربادوس خلال عطلة العام الجديد برفقة ابنهما إريك البالغ من العمر 7 أعوام، إضافة إلى ابن لورين، آدم البالغ من العمر 16 عاماً.

وذكر حينها مصدر مقرب من الثنائي لمجلة “People”، أن لورين لم تكن تتوقع أن يطلب منها الزواج فتفاجأت وذرفت الدموع ووافقت على الفور. وأضاف المصدر أنه رغم رفض كاول دائماً لفكرة الزواج، إلا أنه على ما يبدو وجد بلورين فتاة أحلامه خاصة وأنها وقفت بجانبه عندما تعرض لكسر في الظهر، وهو الآن يعيش في سعادة كبيرة معها وكذلك هما ثنائي مميز، ولم يتفاجأ أصدقاؤهما بخبر الخطوبة؛ لأن الجميع يتوقع نهاية سعيدة لهذه العلاقة.

يذكر أن علاقة سايمون كاول بلورين بدأت عام 2013 ولم تظهر للعلن إلا بعد الكشف عن حملها في العام نفسه.