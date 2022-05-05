شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين يوجه رسال شكر لأصدقائه بعد نجاحه في مسلسل "جزيرة غمام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد أمين، على توجيه رسالة شكر لعدد من أصدقائه الذين قدموا له المساعدة في تجسيد شخصية فرحات في مسلسل جزيرة غمام، والذى عرض في السباق الرمضانى 2022.

وكتب أحمد أمين عبر حسابه على فيس بوم، قائلا:" أنا الحمد لله محظوظ إن فيه في حياتي ناس بقدر اسألها على الخطوات اللي محيراني أو لما بغلط الناس دي بتوجهني بحب وبعد ما ناس كتير شكرت في مسلسل جزيرة غمام لازم اشكر اصدقائي وأساتذتي اللي رجعت لهم عشان يساعدوني إزاي أعمل "عرفات" طبعا مؤلف و مخرج المسلسل دورهم لا يغفل لكن أنا أقصد من أصدقائي بقى بعيد عن المسلسل شكرا للفنان محمد خضر.. صديقي المخرج محسن رزق.. صديقي المخرج علاء إسماعيل.. صديقي المنتج محمد جبيلي".

وتابع:" أما الفضل الأكبر فيذهب لأستاذي وأخويا الكبير اللي خد من وقته وساب الدنيا وقعد معايا فعلا نشتغل.. وده حصل برضه أيام ما وراء الطبيعة.. هو المخرج الكبير الأستاذ عصام السيد.. مؤمن بيا من وأنا بمثل مسرح أيام الجامعة.. ومن غير نصيحته أنا ماسواش حاجة ولازم في مساحة تانية هكتب لكم أنا اتعلمت منه إيه في الحياة والفن.. ربنا يخليك ليا ومافيش كلام يوفيك حقك وعلى رأي عرفات " الكلام يقلل المعنى".



أحمد أمين

مسلسل "جزيرة غمام"، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ومدير التصوير إسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقي التصويرية شادي مؤنس وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.