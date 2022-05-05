شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيى حفلاً غنائياً بالسعودية الليلة ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة الفنانة أنغام، حفلا غنائياً اليوم الخميس 5 مايو في مدينة الملك عبدالله الرياضية، بمنطقة القصيم بالسعودية، وذلك ضمن سلسلة حفلات العيد في السعودية، ويشارك أنغام حفل الليلة الفنانان راشد الفارس، وفهد الكبيسي، ويقود الحفل المايستروا هانى فرحات بعد تعافيه من الأزمة الصحية التى تعرض لها أول أمس.

كما تحيى النجمة أنغام حفلاً غنائيًا، بالكويت، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك يوم 12مايو المقبل، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لجمهورها.

وكان آخر أعمال أنغام الغنائية، أغنية "أنا مش ضعيفة" تتر مسلسل "فاتن أمل حربى" للنجمة نيللى كريم والذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وتقول كلمات الأغنية: "انا مش ضعيفة .. وليا فى الحياة فترة .. ومش قادرة أكون كومبارس على المطرح وقادرة زى ما أنجرح أجرح.. قرارى من دماغى.. أنا الإرادة مش قابلة أعيش أوهام ولا دنيا كلام فى كلام أنا الإرادة، ورغم الصبر على الأحوال.. أنا مش ضعيفة".

مسلسل "فاتن أمل حربى" بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

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