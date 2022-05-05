شرط توفيق عبد الحميد للتراجع عن قراره باعتزال الفن

كتب امير فتحي في الخميس 5 مايو 2022 02:43 مساءً - نشر الفنان المصري ” توفيق عبد الحميد ” منشورا له عبر حسابه على موقع فيس بوك أعلن من خلاله عن شرطه الوحيد للتراجع عن قراره باعتزال الفن والذي كان قد كشف منذ فترة عن اتخاذه له .

فكتبت توفيق عبد الحميد في منشوره : ” قرار الاعتزال قابل للتراجع بس ده مرهون اولا بتحسن حالتي الصحية أما ما يتعلق بأخطاء الغير فقد تعلمت وهي قابلة للنقاش ولكن ليس في العلن فنحن أشبه بالعائلة الواحدة وأخطاء العائلة لا تناقش على قارعة الطريق ” .

وتابع : ” اعتذر عن أي حوارات أو مداخلات أو مقابلات وأرجو احترام رغبتي .. وكل عام وانتم بخير، حب الناس واحترامهم وسام على صدري وتاج فوق راسي ما حييت .. وتبقى مصر دائما حبي الأول والأخير ” .

يذكر أن الفنان توفيق عبد الحميد كان قد أعلن عن أن مسلسل “يوتيرن ” الذي شارك في بطولته في الموسم الرمضاني 2022 سيكون العمل الفني الأخير له وبعده سوف يعتزل الفن بشكل نهائي .

ونفى الفنان المصري ما تردد حول أن تكون الفنانة ” ريهام حجاج ” بطلة المسلسل سببا في اتخاذه لهذا القرار مشيرا إلى علاقته الطيبة بها وأنها بمثابة إبنته ومؤكدا على أن حالته الصحية هي السبب في ذلك .