فنانة مصرية شهيرة تطلب الدعاء لنجلها : ” لو ظفر منه طار اموت “

كتب امير فتحي في الخميس 5 مايو 2022 02:43 مساءً - طالبت الفنانة ” فريدة سيف النصر ” متابعيها بالدعاء لنجلها بالشفاء إثر تعرضه لوعكة صحية وإصابته بالتهاب في جدار القلب . فكتبت فريدة سيف النصر في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” مش عارفة أنام من امبارح .. يعني إيه التهاب في جدار القلب ” . وتابعت : ” ربنا يشفيك ويعافيك يا نور عيني .. يارب طمّني على ابني .. ادعوا لنا وغلاوة النبي .. ده لو ظفر منه طار أموت ” .

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