محمد رحيم يشن هجوما قاسيا على عمرو مصطفى ويهدده : ” وحياة ولادي ما هسيبك المرة دي “

كتب امير فتحي في الخميس 5 مايو 2022 02:43 مساءً - شن الملحن ” محمد رحيم ” هجوما على زميله الملحن ” عمرو مصطفى ” وذلك على خلفية تصريحات الأخير عنه خلال حلوله ضيفا ببرنامج حبر سري مع الإعلامية ” أسما إبراهيم ” والمذاع عبر قناة القاهرة والناس .

حيث تعمد عمرو مصطفى الهجوم على عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين وانتقادهم ومن بينهم محمد رحيم الذي قال عنه : ” ألحانه تتميز بمزيج من الفن الشعبي .. ومن النادر إني أذكر إسم ملحن وهو هيفرح أوي .. وأنا بحب مهاجمة محمد رحيم عشان بتضحكني ” .

ورد رحيم على تلك التصريحات في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك موجها من خلاله رسالة شديدة اللهجة إلى عمرو مصطفى فكتب : ” نهيتك ما انتهيت والطبع فيك غالب وديل ال (عمرو) ما يتعدل لو علقت فيه قالب ” .

وتابع : ” مبقاش إلا اللى بيطبلوا على ظهر الجيتار والمدعين يجيبوا سيرة الملحنين العالميين اللى واخدين أعلى شهادات الاحتراف العالمية .. وحياة ولادي ما هسيبك المرة دي وهكشف حقيقتك وارجع حق كل الناس اللى جيت عليهم واذيتهم ” .

وأضاف الملحن محمد رحيم : ” واللى أنا ساكت عليه طول السنين اللى فاتت بجد هصدمك بيه .. أعوذ بالله من الغيرة والحقد اللى جواك من ناحيتي، مش عايز تطلعني من دماغك ابدا طيب قابل بقى يا ملحن الترابيزة يا أبو كرد واحد يا جاحد ” .