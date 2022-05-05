شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأفلام بـ"مالمو": المرأة السعودية لاعب أساسي في صناعة السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام السعودية عبد الله آل عياف القحطاني في ندوة الهيئة بسوق مهرجان مالمو للسينما العربية، إن المرأة السعودية هي لاعب أساسي في مجال صناعة السينما السعودية، وأن الأعمال الهامة والجريئة قدمتها صانعات أفلام سعوديات، مؤكدا أن المرأة السعودية رقم هام في معادلة صناعة السينما في السعودية ولها مطلق الحرية في تقديم قضاياها.

وأضاف القحطاني أن البعض يعتقد أن السينما السعودية حديثة ولكن لديهم مخرجين وصناع من السبعينات منهم عبد الله المحيسن، موضحا أن هناك تغييرا كبيرا في الفترة الأخيرة وصناع الأفلام كانوا يعانون بشكل كبير ولكن حاليا يلقون دعما كبيرا لتقديم أفلامهم.

وأشار خلال الندوة التي يديرها الناقد أحمد شوقي، أن السعودية تضم أماكن عديدة للتصوير، ومناظر طبيعية بكر ومساحات شاسعة ومؤخرا تم تصوير فبلم جيرارد باتلر بعنوان قندهار في جدة ومنطقة العلا والحكومة تدعم ذلك وتسهل الاجراءات .

واستكمل، لدينا تحد كبير حاليا في تقديم افلامنا وأعمالنا من اجيال مختلفة سواء المحترفين كهيفاء المنصور وغيرها او الاجيال الجديدة الشغوفة بصناعة السينما ونقدم ورش ودعم كبير للمبدئين وبرامج وماستر كلاكسس.

وأضاف، نحن نعمل بجهد مع جميع المبدعين وصناع الافلام لدعمهم في ايصال صوتهم ومواجهة التحديات التي تواجه الصناعه سواء في السعودية او بشكل عام."

وتحدث القحطاني عن اهمية القطاع الخاص في دعم صناعه السينما، وقال انه الآن يجب على الجميع العمل وتوفير المناخ المناسب للتطوير وعدم الارتكاز على الدعم الحكومي فقط ".

كما تحدث القحطاني عن اهمية النقد السينمائي واهميه الناقد للعمل السينمائي والصناعه قبل ان يكون للمشاهد، ويجب ان يتم تطوير مجال النقد السينمائي واعادته لمكانته مره اخرى.

وعن الارشفة السينمائية، قال القحطاني انه يعمل الان على تطوير نظم حديثه لارشفه الاعمال السعوديه التي يتم انتاجها وستكون متاحه للطلاب للاستفاده منها وقال انه ربما لن يكون هناك مشكله في ارشفه ما تم انتاجه لاننا لا نمتلك قائمة كبيره من الافلام، ولكن نعمل على انشاء نظام ضخم لاستيعاب ما سيتم تقديمه في المستقبل.