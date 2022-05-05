شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار مع مروان خورى في مطار الكويت: مع حبيبى ملك الرومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان وائل جسار، متابعيه صورة تجمعه بالفنان مروان خورى، في مطار الكويت، عبر حسابه على انستجرام، وكتب على الصورة قائلا:" مع حبيبى ملك الرومانسية مروان خورى من الكويت".



وائل جسار و مروان خورى

وأحيا المطربان اللبنانيان وائل جسار ومروان خورى، حفلا غنائيا بمناسبة عيد الفطر المبارك، في الكويت أمس الأربعاء 4 مايو ثالث أيام عيد الفطر، وقدموا باقة من أشهر أغنياتهم الرومانسية واللبنانية.

وطرح المطرب اللبنانى وائل جسار مؤخرا، أغنية "عيان" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهى من كلمات محمد القاياتى وألحان محمد يحيى وتوزيع هادى شرارة .

وكان النجم اللبناني وائل جسار أطلق أغنية أخرى بعنوان "ولا فى الأحلام"، والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، من إخراج فادى حداد.

تدور قصة فيديو كليب "ولا فى الأحلام" حول صحفية جميلة تأتى لتصوير تقرير مع وائل فيقع فى حبها، ويقرر أن يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التى يعيش فيها ليكسب ودها، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جودة.

وأحيا المطرب اللبناني مروان خورى، سهرة رمضانية في الأردن، خلال شهر رمضان، وقدم خلال الحفل باقة مميزة ومتنوعة من أشهر أغنياته، أبرزها، كل القصايد، يارب، كمل حياتك، مهلا على قلبى.