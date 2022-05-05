شكرا لقرائتكم خبر عن واحد تانى يسجل 20 مليون جنيه في شباك تذاكر عيد الفطر ويستمر فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل فيلم "واحد تانى" للنجم أحمد حلمى 20 مليون جنيه في شباك تذاكر موسم عيد الفطر السينمائي، محافظاً على صدارته لإيرادات الموسم، حيث جاءت تفاصيل الإيرادات مليون جنيه ليلة الأحد – وقفة عيد الفطر، 5 ملايين جنيه يوم الاثنين أول أيام عيد الفطر، و 7 ملايين و200 ألف جنيه يوم الثلاثاء ثانى أيام العيد، و 6 ملايين 950 ألف جنيه أمس الأربعاء ثالث أيام العيد.

وإلى جانب تصدر فيلم "واحد تانى" الإيرادات في مصر، يحفل الفيلم المركز الأول أيضاً فى شباك تذاكر الدول العربية، حيث تصدر العمل إلايرادات في السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعمان وسوريا ولبنان والمغرب العربى.

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

يذكر أن موسم عيد الفطر السينمائى يعرض فيه بجانب "واحد تانى" فيلمى "العنكبوت" بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزي وريم مصطفى ومحمد لطفى وزكى فطين عبد الوهاب وإخراج أحمد نادر جلال، و"زومبى" بطولة على ربيع وحمدى الميرغنى وهاجر أحمد وكريم عفيفى وويزو ومحمد محمود وإخراج عمرو صلاح.