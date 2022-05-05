شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحتفل بأغنيتها الجديدة" من أول دقيقة" مع سعد لمجرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة إليسا، بأغنيتها الجديدة " من أول دقيقة" دويتو مع النجم سعد لمجرد، وتحقيقها مشاهدات عالية على اليوتيوب في أقل من 24 ساعة بعد طرحها، أمس الأربعاء.

وغردت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: استيقظت على هذا الرقم 1.7 مليون على يوتيوب و 2.4 مليون على إنستجرام لا يمكنني أن أكون ممتنه أكثر من ذلك ولا أستطيع أن أفعل ذلك بدونكم جميع متابعينى بحبكم جدا".



إليسا

وطرح النجم المغربى سعد لمجرد والنجمة اللبنانية إليسا، دويتو جديد تحمل اسم "من أول دقيقة" من ألحان رامى جمال، أمس الأربعاء.

واحتفلت مؤخرا النجمة إليسا، بوصول عدد متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 18 مليون متابع، وهنأها العديد من محبيها عبر حسابها على تويتر لوصولها لهذا الرقم متمنين لها المزيد من النجاح والتقدم.

وكانت قد شاركت النجمة إليسا النجمة السورية أصالة، الغناء في حفل زفاف ابنة الأخيرة، شام الذهبي، حيث غنت النجمتان إليسا وأصالة أغنية "أسعد واحدة"، وبعد الغناء أخذت إليسا بوكيه الورد مع العروسة شام، وردد الحضور لإليسا: "العروسة القادمة إنتى"، ثم قالت أصالة "يارب" ورسمت الضحكة والسعادة على وجه إليسا بعد أخذ البوكية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو للعروسين، أثناء تأدية إحدى الرقصات الرومانسية ضمن فقرات الزفاف، حيث كانا يغنيان إحدى أغنيات النجمة أصالة، وسط تفاعل كبير من الحضور.

يذكر أن إليسا أحيت مؤخرا فى مصر حفلا لصالح إحدى المؤسسات الخيرية بالتجمع الخامس لدعم مرضى أورام الثدى والنساء، الذى يتم تنظيمه على هامش المؤتمر الدولى الرابع عشر لأورام الثدى والعلاج المناعى.