فيديو.. ليفربول يعلن عن قميص الموسم الجديد بدون محمد صلاح

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن قميصه الأساسي “الأحمر”، الذي سيخوض به مباريات الموسم المقبل.

ونشر الموقع الرسمي للنادي فيديو الإعلان عن القميص الجديد، والذي غاب عنه النجم المصري محمد صلاح.

ودائما ما كان صلاح حاضرا في الإعلان عن زي ليفربول كل موسم، منذ انضمامه للفريق، لكن في هذه المرة انكسرت العادة، بعد غموض موقفه مع الفريق، نتيجة تعثر مفاوضات تجديد عقده، الذي ينتهي الموسم المقبل.

وظهر في فيديو الإعلان عن قميص الريدز الجديد، المدرب الألماني يورجن كلوب، وقائد الفريق جوردان هندرسون، والقائد الثالث فيرجيل فان دايك، بالإضافة إلى ترينت ألكسندر أرنولد، وكيرتس جونز، ولويس دياز، وأليكس أوكسليد تشامبرلين، وإبراهيما كوناتي.

وقال الموقع الرسمي للنادي أن القميص الجديد مصنوع من زجاجات بلاستيكية معاد تدويرها بنسبة 100٪.

وسيكون القميص متاحا للحجز إلكترونيا، اعتبارا من 19 مايو/ أيار الجاري.

ويلتقي ريال مدريد في النهائي ليفربول الإنكليزي، الذي تأهل ، الثلاثاء، للمرة العاشرة في تاريخه، بعد فوزه على مضيفه فياريال الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبنتيجة (5-2) في مجموع المباراتين.