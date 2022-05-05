مدرَسة بريطانية تتفاجأ برسالة من الرئيس الأوكراني.. ماذا جاء فيها؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 5 - مايو - 2022 11:46 صباحًا

قالت الصحيفة البريطانية ديلي ميل إنّ تلميذًا بريطانيًا في مدرسة “دورهام” تلقّى رسالة ردّ من الرئيس الاوكراني “فولوديمير زيلنسكي” يشكره فيها على دعمه.

وكان التلميذ البالغ ١٢ سنة قد بعث رسالة شكر الى زلنسكي الذي قال ان رسالة “توماس هندلي” رسمت ضحكة على وجهه.

وقد وضع التلميذ رسالته المكتوبة بخط اليد ضمن مجموعة من اللوازم التي أرسلها رفاقه في الصف الى الأوكرانيين.

توماس قال “للرئيس الأفضل” فولوديمير زلنسكي إنه سعيد بأن الرئيس يساعد اوكرانيا في ظل الحرب الروسية.

وبعد تلقيه رسالة الرد، قال توماس: ” كنت سعيدًا جدا، وقامت مدرستي بإعطائي شهادة تقدير وقالت لي “عمل جيد”.

وفي حديث لل bbc، قال استاذ في المدرسة: “لم نصدق عندما وصلتنا الرسالة، فتحها الفريق الاداري، فوجد انها موجَّهة لتوماس”. مضيفًا: “كانت الرسالة بمثابة رد شخصي يشكر فيها توماس على دعمه، قائلا انه يأمل بإحلال السلام لكل المواطنين في اوكرانيا، وإن سماعه عن الدعم البريطاني رسم بسمة على وجهه”.

المدرسة التي تساعد الأطفال الذين يواجهون احتياجات تعلمية اضافية، أرسلت ٢٧٠ قطعة من اللوازم الطبية، والملابس والطعام الى مركز لاجئين في بولندا الشهر الماضي.

توماس قال في رسالته الى زلنسكي أيضا إنه يأمل أن تنتصر اوكرانيا على روسيا، وإن بوتن خائف من قول الحقيقة عن الحرب.



