قرار بإغلاق حسابات ” محمود المهدي ” على فيس بوك وإنستجرام .. والأخير يعلق : ” الفضايح اللي بتحصل تحت علم أشرف “

كتب امير فتحي في الخميس 5 مايو 2022 12:50 مساءً - أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارا بإغلاق حسابي الفنان ” محمود المهدي ” على فيس بوك وإنستجرام استجابة للشكوى المقدمة من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان ” أشرف زكي ” ضده واتهامه بالإساءة للفنانات بشكل متواصل والطعن في أعراضهن .

فجاء في نص القرار : ” بالإشارة إلى الشكوى المقدمة من سيادتكم ضد الأستاذ محمود المهدى لنشره على حسابيه بموقع فيس بوك وانستجرام عدة منشورات تتضمن تشهيرا وطعنًا في الأعراض وتهديدًا بنشر إساءات تخص عددًا من الفنانات منهن الفنانة إلهام شاهين وآخرين ” .

وتابع : ” يرجى التفضل بالعلم أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الأستاذ كرم جبر فحص كل الشكاوى المشار إليها، وقرر في جلسته المعقودة بتاريخ 7 / 4 / 2022 إغلاق حسابي محمود المهدى على فيس بوك وانستجرام ” .

وأضاف : ” وذلك لخرق الأكواد والمعايير الإعلامية، وبث حساب محمود المهدى منشورات تمثل سبًا وقذفًا وترصدًا بالشاكين والإساءة لمهنة الفن والقائمين عليه ” .

ومن جانبه علق المهدي على هذا القرار حيث نشر صورة عبر حسابه على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري لخبر إغلاق حساباته وكتب في تعليقه عليها : ” قفلولي الفيس والتيك توك وبيحاولو يقفلو انستجرام علشان قولت كلمة الحق واتكلمت عن الفضايح اللي بتحصل تحت علم أشرف ” .

وفي صورة أخرى نشر الفنان محمود المهدي صورة من بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأرفقها بتعليق قائلا : ” لما حسابي يتقفل كمان .. اقفلوا حساب اللي بيهاجم الإسلام واللي بيقدموا فن بيسيء لأجيال والست اللي بتنشر الرذيلة على فيس بوك ” .