شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يحتفل بعيد ميلاد زوجته: فخور بيكى يا سندى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان أحمد فهمى، نجم فريق "واما" الغنائى، بعيد ميلاد زوجته، حيث كشف عن فيديو يتضمن صورا لها وأخرى تجمعهما، وعلق على الفيديو الذى نشره عبر حسابه الشخصى على موقع "انستجرام"، "كل سنة وانتى طيبة وبخير وبأحسن حال وتفضلى دايما ضهرنا وضحكتنا وسندى وتحققى كل حاجة نفسك فيها، ربنا يقدرنى وأكون دايما بساعدك ولو برأى فى كل حاجة بتعمليها.. فخور بيكى فى كل حاجة ربنا يحميكى يا مشاميشو".

يأتي هذا فيما احتفل نجم فريق واما، الفنان أحمد فهمى – في وقت سابق - بعيد ميلاده الـ44، وسط اليخوت فى إبيزا اسبانيا، حيث نشر فهمى – حينها - فيديو من خلال حسابه على "انستجرام"، لمنظر البحر واليخوت وعلق عليها، "عيد ميلادى النهارده.. مبسوط بكمية الحب و المشاعر اللى وصلتنى من كل الناس.. واللى برج الحوت ييجى جنبى".

ويشار إلى أن قناة "الحياة" بدأت عرض برنامج جديد يقدمه الفنان "أحمد فهمى"، بعنوان "أحلى كلام" ويتضمن البرنامج العديد من الفقرات المتنوعة المرحة ما بين ألعاب ذهنية وغناء مع نجوم الفن فى مصر والعالم العربي.



أحمد فهمى وزوجته



زوجة الفنان أحمد فهمى نجم فريق واما



زوجة الفنان أحمد فهمى