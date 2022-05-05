شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. محمد فؤاد يحيى حفلا غنائيا فى أحد النوادى فى المعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم محمد فؤاد حفلا غنائيا، اليوم الخميس، بأحد النوادى الرياضية بالمعادى، وذلك بعد أن أحيا فؤاد العديد من الخيم الرمضانية خلال الشهر الكريم فى القاهرة الجديدة.

ودخل النجم محمد فؤاد الاستوديو منذ فترة، بعدما وقع اختياره على أغنية جديدة من كلمات محمد بندارى، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمد عمار، وتحمل الأغنية الطابع الدرامى، لكنه لم يستقر على اسمها حتى الآن.

وانتهى النجم محمد فؤاد من تسجيل أغنية جديدة تحمل توقيع الملحن الشاب محمد شحاتة، بعد مرور عام كامل على طرح آخر أغنياته "أحكيلك" التي تعاون فيها مع الشاعر أسامة محرز والملحن وليد سعد .

وكان النجم محمد فؤاد قد وعد جمهوره ومحبيه أوائل العام الماضى 2021 بصدور ألبوم غنائى بطرح أغنية منفردة كل شهر عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وكان آخر أعمال محمد فؤاد الغنائية كليب أغنية "سلام" والذى طرحه فى شهر أكتوبر من العام الماضى، وهى الأغنية التى كتب كلماتها أمير طعيمة من ألحان مصطفى محفوظ وتوزيع توما، وتم تصوير الكليب من خلال عدد من حفلات فؤاد في أكثر من مكان.