شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال خاص من جمهور أبو ظبى للنجمة شيرين عبد الوهاب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا كبيرا فى أبو ظبي، الأربعاء، واستقبلها جمهور الإمارات استقبالا خاصًا، وتفاعل مع أغنياتها طوال الحفل الذى رفع لافتة كامل العدد.

بداية قدم مذيع الحفل النجمة شيرين ووصفها بأنها مطربة مصر والوطن العربى الأولى، ومن جانبها أعربت شيرين عن سعادتها بالاستقبال الراقى من شعب الإمارات وقدمت خلال الحفل ما يزيد عن 15 أغنية من أجمل وأروع أغانيها المتنوعة ما بين القديمة والحديثة.

ويأتي الحفل بعد النجاح الكبير الذي حققته شيرين بأغنيتها يا معافر التي حققت ملايين المشاهدات وكانت من أهم وأنجح أغنيات رمضان. وهو الحفل الذي يجتمع القيصر كاظم الساهر والنجمة شيرين عبد الوهاب فى حفل واحد بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب التريند خلال الأيام الماضية، بعد ظهورها من جديد في إحياء أحد الأفراح، بعد غياب استمر لأكثر من 6 سنوات بعيدة عن المشاركة في المناسبات الخاصة، وسرعان ما حظى ظهورها المميز على تفاعل كبير من قبل جمهورها ومتابعيها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.