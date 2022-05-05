تعرّض قلعة الملكة إليزابيث لاختراق أمني من “قسّ مزيف”.. والتحقيقات مستمرّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الجيش البريطاني يوم الثلاثاء أنّه فتح تحقيقاً بعد ورود أنباء عن أنّ رجلاً كان يتظاهر بأنه قسّ قضى ليلة في ثكنة مع جنود مكلفين بحماية الملكة إليزابيث الثانية بالقرب من مقر إقامتها بقلعة وندسور.

وذكرت صحيفة “الصن” أنّ “القسّ المزيّف” سُمح له بالدخول إلى ثكنات حرس كولدستريم من دون إظهار أيّ أوراق ثبوتية أو وثائق هوية، ثم تناول الطعام وتبادل القصص مع الجنود. وقالت الصحيفة إنّ الملكة لم تكن في وندسور أثناء الواقعة.

بدوره، أكّد متحدث بإسم وزارة الدفاع أنّ الجيش يأخذ هذا الخرق الأمني على محمل الجدّ وسيتمّ التحقيق فيه بدقة على سبيل الأولوية.

ونقلت “الصن” عن مصدر قوله إنّ الرجل زعم أنّه قسّ وراح يروي “قصصاً طويلة” لكن الشكوك بدأت تحوم حول هويته عندما “بدأ الحديث عن عمله كطيار اختبار لمقاعد القذف واستبدال بعض من أعضائه”.