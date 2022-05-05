بمناسبة عيد ميلادها.. نايكي تصدر حذاءاً خاصاً تكريماً لابة كوبي براينت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت شركة “نايكي” زوجاً خاصاً من الأحذية أطلقت عليه اسم “Mambacita Sweet 16″، تكريماً لابنة الراحل كوبي براينت، جيانا، بمناسبة عيد ميلادها الـ16.

وعبّرت فانيسا براينت، زوجة الراحل كوبي براينت، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، عن فرحها تجاه هذه المبادرة قائلةً: “أنا سعيدة جداً بالتكريم الّذي قدمته شركة نايكي لابنتي جيجي”. ويتميز الحذاء بنمط جلد الثعبان الأسود، ولقد سُمي بـ”مامباسيتا” تيمناً باللقب الّذي كانت تحمله جيانا براينت على أرض ملعب كرة السلة.

وقالت فانيسا براينت عبر إنستغرام: “إن أحذية Mambacita Sweet 16 مستوحاة من روح جيانا المرنة والحب الذي كانت تتمتع به، ليس فقط للعبة كرة السلة، بل لعائلتها وأصدقائها ومجتمعها”.

وبدورها، أعلنت شركة “نايكي” في بيانٍ: “تُكرم أحذية “The Kobe 6 Protro ‘Mambacita Sweet 16” الإرث الذي بناه كوبي وجيانا براينت”، مضيفةً أن عائدات الحذاء ستُقدم إلى مؤسسة مامبا ومامباسيتا الرياضية، وهي منظمة غير حكومية مكرسة لتكريم إرث كوبي وجيانا من خلال دعم الرياضيين المحرومين.

ووفقاً لشركة “نايكي”، فقد تم بيع زوح الحذاء خلال دقيقتين فقط من عرضه على الموقع الرسمي، بدون ذكر ثمنه. ويُذكر أن جيانا ووالدها أسطورة كرة السلة كوبي براينت توفيا في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في كانون الثاني 2020.