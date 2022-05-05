الجزء الثاني من Minions في افتتاح مهرجان أنيسي لأفلام الرسوم المتحركة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يُقام في افتتاح مهرجان أنيسي لأفلام الرسوم المتحركة في فرنسا العرض العالمي الأول لفيلم “مينيينز: ذي رايز أوف غرو(Minions:The Rise of Gru) ، بحسب ما أعلن المنظمون الثلاثاء، وهو التتمة المرتقبة لفيلم “Minions” الذي حقق نجاحاً جماهيرياً واسعاً عام 2015.

ويُعتبر مهرجان أنيسي الذي أقيم للمرة الأولى عام 1960 في أنيسي (شرق الجانب الفرنسي من جبال الألب) الأبرز في العالم بين المهرجانات المختصة بالسينما التحريكية، وتجمع السوق العالمية المرافقة له سنوياً أهم شركات إنتاج هذا النوع من الأعمال السينمائية.

ويعود هذا المهرجان ليقام من 13 إلى 18 حزيران المقبل بالصيغة الحضورية المعتادة للمرة الأولى بعد سنتي الجائحة.

وتضم لائحة الأعمال التي اختيرت للمشاركة في المسابقة الرسمية عشرة أفلام، من بينها “شارلوت” لإريك وارن وطاهر رانا، و”غودبايو دونغليس” لليابانية أتسوكو إيشيزوكا وسواهما.