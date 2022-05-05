قرار رسمي بإغلاق حسابات زوج منة عرفة على فيسبوك وإنستجرام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اتخذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قرارًا رسميًا بإغلاق حسابي الفنان محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة على فيسبوك وإنستجرام.

وعلل كرم جبر رئيس المجلس بحسب وسائل إعلام محلية القرار بأنه يرجع لخرق المهدي الأكواد والمعايير الإعلامية، إضافة إلى بث بعض المنشورات التي تُمثل سبابًا وقذفًا وترصدًا بالشاكن والإساءة لمهنة الفن والقائمين عليها أيضًا.

وأكد المجلس الأعلى للإعلام أن القرار جاء عقب فحص شكوى كان قد تقدم بها الدكتور والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بتاريخ 7 أبريل الماضي، ضد ما نشره زوج منة عرفة عبر حساباته بما يتضمن تشهيرًا وطعنًا في أعراض بعض الفنانين، إضافة إلى أن منشوراته حملت تهديدات بنشر المزيد من الإساءات لعدد آخر من الفنانين وأبرزهم إلهام شاهين.

ويأتي قرار المجلس الأعلى للإعلام بعد ساعات قليلة من إعلان الفنان محمود المهدي عودته إلى الفنانة منة عرفة بعد انفصال الثنائي لمدة أيام قليلة، عقب تصريحات المهدي التي عرضته لهجوم كبير من قبل الوسط الفني.

محمود المهدي زوج منة عرفة كان قد هاجم عدد من الفنانين على رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين لدى ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية قائلًا: “إيه أشرف زكي عشان يمسك نقابة المهن التمثيلية وأغلب أدواره كومبارس وهذا لا يعيبه”.

وتابع مهاجمًا زكي: “لا أرى أن أشرف زكي يصلح لتولي رئاسة نقابة الممثلين فهو لا يهتم بجميع الممثلين ويهتم فقط بأصدقائه ويحاول أن يجعل الوسط شللية فقط”.