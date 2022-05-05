رغم تغيّبه.. جاستين بيبر ينشر صورة هايلي في حفل ميت غالا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على الرغم من أنه لم يشاركها في حضور حفل الميت غالا وتغيب عن ظهوره على السجادة الحمراء، إلا أن جاستين بيبر عبر عن إعجابه بإطلالة زوجته هايلي بالدوين من خلال إنستغرام.

ونشر جاستين بيبر صورة لزوجته على السجادة الحمراء خلال حضورها حفل الميت غالا الذي أقيم مساء الإثنين في 2 أيار/ مايو 2022. وارتدت هايلي بيبر فستاناً مميزاً باللون العاجي من توقيع دار ​Yves Saint Laurent​ ومن تصميم المصمم الشهير أنطوني فاكاريلو. وتميز الفستان بفتحة على الساق، كما زينت الأكمام والجزء السفلي بالريش.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجّت بصور قديمة تجمع النجم العالمي جاستين بيبر بزوجته هايلي بالدوين، عندما كانا طفلين. وأشار رواد الإنترنت إلى أن هايلي كانت واقعة في حب جاستن منذ طفولتها، وحتى قبل أن تبدأ في العمل وتحصد شهرة، واللافت أن ذلك عندما كان جاستين بيبر يعيش قصة حب مميزة مع النجمة العالمية سيلينا غوميز.

وعلى ما يبدو أن هايلي بالدوين تملك شخصية مثابرة، حيث كان جاستين بيبر من ضمن الأحلام التي سعت إلى تحقيقها، وحققتها عندما تزوج الثنائي في الـ30 من أيلول/سبتمبر عام 2019، في نيويورك بحفل زفاف مميز للغاية. وكانت هايلي قد نشرت فيديو مدته 12دقيقة على صفحتها الخاصة في إنستغرام كشفت من خلاله عن تفاصيل تعرضها لسكتة دماغية، وما تبعها من أزمة صحية.