خالد القيش يكشف عن نجمة موسم رمضان.. من تكون؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال النجم السوري خالد القيش أن المخرجة رشا شربتجي هي نجمة الموسم الدرامي الرمضاني بامتياز من خلال إخراجها مسلسلي “كسر عضم” و “حارة القبة”.

ونشر خالد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” صورة تجمعه بالمخرجة رشا شربتجي وعلّق عليها: ” انتي نجمه رمضان بإمتياز..شكرا لكل هذا الابداع.. شكرا لروحك التي كانت كانت معنا بكل مشهد وكل تفصيل.. شكرا لانك كنت البوصله التي تقودنا الى شغف نفتقده منذ زمن.. شكرا لانك كنتي الاخت والصديقه والشريكه والاستاذه تعلمت منك الكثيررر … شكرا لاخلاصك وحبك وايمانك بكل لحظه قدمتيها الى المشاهد العربي.. نفتخر بك ايتها الانسانه قبل ان تكوني المبدعه رشا هشام شربتجي”.

وشارك خالد القيش ببطولة مسلسل “كسر عضم” الذي عرض في الموسم الرمضاني وحقق نجاحاً كبيراً ونسب متابعة عالية جداً وهو من تأليف علي معين صالح وإنتاج شركة “كلاكيت” كما شارك خالد ببطولة الموسم الثاني من مسلسل البيئة الشامية “حارة القبة” تحت إدارة شربتجي أيضاً وحقق العمل نجاحاً جيداً.

يشار إلى أن الشركة المنتجة لمسلسل “كسر عضم” أعلنت عن موسم ثاني من العمل مع انتهاء عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل.