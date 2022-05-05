بصور رومانسية.. فيكتوريا بيكهام تحتفل بذكرى ميلاد دايفيد بيكهام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة العالمية ومصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام عدة صور على حسابها في إنستغرام تجمع زوجها لاعب كرة القدم المتقاعد الشهير دايفيد بيكهام بعائلته احتفالاً بذكرى ميلاده الـ47. وأرفقت فيكتوريا المنشور بتعليق كتبت فيه: “يوم ميلاد سعيد دايفيد، أفضل أب! الكثير من القبلات منا جميعاً قبلاتي!”.

كما نشرت صورتين لها مع زوجها وأرفقتهما بتعليق عبرت فيه عن حبها له حيث كتبت: “أحبك كثيراً يا دايفيد، أنت أجمل زوج يمكن أن تحلم به أي امرأة على الإطلاق، وأشعر بأنني محظوظة للغاية. أنت كل شيء بالنسبة لي! أحبك كثيراً، يوم ميلاد سعيد!”.

يشار إلى أن منزل دايفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا بيكهام، كان قد تعرض للسطو مؤخراً، وقبل أيام من زفاف ابنهما بروكلين، حيث اقتحم اللصوص غرفة النوم في الطابق العلوي من القصر الذي تبلغ قيمته 40 مليون جنيه إسترليني في هولاند بارك غرب لندن.

وقام اللص بسرقة العديد من المقتنيات القيّمة في المكان. واللافت أن دايفيد وفيكتوريا وابنتها هاربر، البالغة من العمر 10 أعوام، كانوا في الطابق السفلي عندما وقعت حادثة السرقة إلا أنهم لم يدركوا ذلك؛ بل اكتشفها ابنهما كروز بعد عودته إلى المنزل. وأفادت الشرطة أن السرقة حدثت بين الساعة 8:30 مساءً و11:30 مساءً، ولكن لم يتم إجراء أية اعتقالات؛ إذ إن اللصوص نجحوا بالفرار ومازالت التحقيقات مستمرة.