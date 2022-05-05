انفصلا بهدوء.. أبو هشيمة: “أنا لا أخسر أبداً” وياسمين صبري تحذف صورهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الثنائي رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وزوجته الفنانة ياسمين صبري ضجة كبيرة، وذلك مع الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث أثار سبب حذف جميع صور زوجها أبو هشيمة من حسابها على انستغرام، والأمر نفسه فعلها زوجها السابق أبو هشيمة عبر حساباته على السوشيال ميديا.

وفي أول تعليق لأبو هشيمة على خبر الانفصال بالأمس، نشر عبر خاصية القصص المصورة على حسابه على انستغرام، معلقاً على خبر الانفصال ليقول: “أنا لا أخسر أبداً… فإما أن أربح أو أَتَعَلّم”، وأشار أسف التعليق إلى اقتباسه لهذه المقولة من الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا.

ومع نشر أبو هشيمة لصورة له بالأمس عبر حسابه على انستغرام، علق العديد من متابعه على خبر الانفصال، مبدين حزنه على هذا الخبر، حيث وَاسَاه العديد من متابعيه، مبدين حزنهم، فيما أرجع الكثير من خبر الطلاق إلى أنهما محسودان.

فيما صرحت الفنانة ياسمين صبري إلى وسائل إعلام مصرية بالأمس إلى أن الطلاق تم في هدوء بينهما، وهو ما أَكّدته ياسمين عبر حذف أيّ صور عبر حسابها على انستغرام تجمعها بأحمد أبو هشيمة زوجها السابق.

جدير بالذكر أن ياسمين صبري وزوجها السابق أحمد أبو هشيمة احتفلا قبل نحو عامين، وتحديداً في 19 أبريل من عام 2020، بعقد قرانهما بعد نحو شهر من إعلان خطوبتهما رسمياً، حيث أصدر العروسان وقتها بياناً بخصوص هذه المناسبة قالا فيه: “تقديراً لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يُسعِدَنَا أن نُعلِن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية.. وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأنّ الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون”.